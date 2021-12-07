Мэрия Карабулака Ингушетии оказала адресную денежную помощь шестерым жителям города

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Мэрия Карабулака оказала адресную социальную помощь шестерым гражданам, попавшим в трудное материальное положение, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города.

Данное решение было принято по результатам заседания жилищно-бытовой комиссии города.

Все шесть жителей Карабулака нуждались в выезде на иногороднее лечение. Каждому заявителю была оказана материальная поддержка в размере 20 тысяч рублей.

Заявители представили в жилищно-бытовую комиссию документы, подтверждающие наличие заболеваний и необходимость срочного иногороднего лечения, а также чрезвычайные обстоятельства, повлёкшие за собой материальный ущерб.

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