Мэрия Карабулака Ингушетии оказала адресную денежную помощь шестерым жителям города

Данное решение было принято по результатам заседания жилищно-бытовой комиссии города.

Все шесть жителей Карабулака нуждались в выезде на иногороднее лечение. Каждому заявителю была оказана материальная поддержка в размере 20 тысяч рублей.

Заявители представили в жилищно-бытовую комиссию документы, подтверждающие наличие заболеваний и необходимость срочного иногороднего лечения, а также чрезвычайные обстоятельства, повлёкшие за собой материальный ущерб.