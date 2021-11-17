Мэрия Карабулака Ингушетии организовала масштабную обрезку деревьев
Мэрия Карабулака организовала масштабную обрезку деревьев на двух центральных улицах города,сообщила газете "Ингушетия" пресс-служба администрации Карабулака.
В настоящее время мероприятия проводятся на улицах Осканова и Рабочая, которые после завершения работ будут иметь более привлекательный внешний вид, а для пешеходов и автомобилистов станут безопаснее.
Задача специалистов — придать форму кроне деревьев и правильное направление росту веток. Также важно, чтобы зелёные насаждения не загораживали дорожные знаки.