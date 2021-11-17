Мэрия Карабулака Ингушетии организовала масштабную обрезку деревьев

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Мэрия Карабулака организовала масштабную обрезку деревьев на двух центральных улицах города,сообщила газете "Ингушетия" пресс-служба администрации Карабулака.

В настоящее время мероприятия проводятся на улицах Осканова и Рабочая, которые после завершения работ будут иметь более привлекательный внешний вид, а для пешеходов и автомобилистов станут безопаснее.

Задача специалистов — придать форму кроне деревьев и правильное направление росту веток. Также важно, чтобы зелёные насаждения не загораживали дорожные знаки.

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