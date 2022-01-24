Мэрия Карабулака Ингушетии планирует поставить 10 домиков для беспризорных кошек
Мэрия Карабулака планирует поставить 10 домиков для беспризорных кошек, чтобы они могли перезимовать в более комфортных условиях.
«Наступили морозные дни, и представителям семейства кошачьих, живущим среди нас и волею судьбы оказавшимся на улице, приходится особенно тяжело», — отметили в администрации города.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, власти города обратились к жителям муниципального образования с просьбой подсказать, где домики для кошек лучше разместить.