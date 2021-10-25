Мэрия Карабулака Ингушетии поддержала материально 12 семей, нуждающихся в помощи

Среди благополучателей оказались горожане, нуждающиеся в приобретении дорогостоящих медикаментов и иногороднем лечении, а также находящиеся в силу разных причин в тяжёлом материальном положении, испытывающие острый недостаток в деньгах на повседневные нужды. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Карабулака, общий объём оказанной поддержки составил 220 тысяч рублей.

Решение об оказании материальной поддержки принималось после изучения информации, собранной по итогам посещения указанных семей сотрудниками социального отдела мэрии.