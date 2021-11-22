Конкурс

Мэрия Карабулака Ингушетии проводит конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов предпринимательства

0

Малые и средние предприниматели города Карабулака смогут получить ценные призы за украшение своих объектов на территории города к Новому году.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации муниципального образования, конкурс проводится по номинации «Новогодняя сказка»: а) лучшее украшение фасадов, входных групп зданий; б) благоустройство прилегающих территорий; в) нестандартное, новаторское, световое оформление по новогодней тематике.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку, которая размещена на официальном сайте г. Карабулак. Заявки принимаются до 10 декабря текущего года на адрес электронной почты karabulak2009@bk. ru, по телефону 44-41-56 и лично по адресу: ОМС «Администрация города Карабулак», ул. Промысловая 2/2, каб. 309, 303. Контактные телефоны: 8 (906) 060-10-06 — Руслан Аушев. Конкурс проводится с 14 декабря по 18 декабря 2021 г.

Победителями станут проекты, набравшие больше баллов. Они будут выставляться по следующим критериям (критерии оценки от 1 до 10 баллов): а) лучшее украшение фасадов, входных групп зданий — 2 балла; б) благоустройство прилегающих территорий — 6 баллов; в) нестандартное, новаторское, световое оформление по новогодней тематике — 2 балла.

Подведение итогов конкурса состоится 18 декабря 2021 года. Три победителя конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены ценными призами.

«Новый год — самый любимый праздник жителей нашей страны, и по традиции они украшают не только свои дома, но и рабочие места. Новогодняя сказка оживёт во многих заведениях города», — подчеркнули в мэрии Карабулака.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Больницы Ингушетии обеспечены медицинским кислородом на трое суток
За неделю пожарными Ингушетии спасено 10 человек
Экс-начальник отдела администрации города Назрани Ингушетии подозревается в мошенничестве
Три человека пострадали в ДТП в Ингушетии
Уголовный штраф за получение жителем Ингушетии взятки заменен на 400 часов обязательных работ
Школьники из Ингушетии стали участниками образовательной программы в «Сириусе»
Юные ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве Федерации боевого самбо России в Твери
За формированием цен на жизненно необходимые лекарства в регионах усилят госконтроль
Жители Ингушетии смогут сообщать властям региона о проблемах через «Алису»
В горной Ингушетии состоялось открытие музея под открытым небом в башенном комплексе Бишт
В сельском поселении Троицкое Ингушетии проложат более 11 км газопровода

Главное

Яндекс.Метрика

 