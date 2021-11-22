Мэрия Карабулака Ингушетии проводит конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов предпринимательства

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации муниципального образования, конкурс проводится по номинации «Новогодняя сказка»: а) лучшее украшение фасадов, входных групп зданий; б) благоустройство прилегающих территорий; в) нестандартное, новаторское, световое оформление по новогодней тематике.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку, которая размещена на официальном сайте г. Карабулак. Заявки принимаются до 10 декабря текущего года на адрес электронной почты karabulak2009@bk. ru, по телефону 44-41-56 и лично по адресу: ОМС «Администрация города Карабулак», ул. Промысловая 2/2, каб. 309, 303. Контактные телефоны: 8 (906) 060-10-06 — Руслан Аушев. Конкурс проводится с 14 декабря по 18 декабря 2021 г.

Победителями станут проекты, набравшие больше баллов. Они будут выставляться по следующим критериям (критерии оценки от 1 до 10 баллов): а) лучшее украшение фасадов, входных групп зданий — 2 балла; б) благоустройство прилегающих территорий — 6 баллов; в) нестандартное, новаторское, световое оформление по новогодней тематике — 2 балла.

Подведение итогов конкурса состоится 18 декабря 2021 года. Три победителя конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены ценными призами.

«Новый год — самый любимый праздник жителей нашей страны, и по традиции они украшают не только свои дома, но и рабочие места. Новогодняя сказка оживёт во многих заведениях города», — подчеркнули в мэрии Карабулака.