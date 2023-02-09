Муниципалитет

Мэрия Карабулака оказала финансовую поддержку троим жителям города

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Мэрия Карабулака Ингушетии помогла трём жителям города с выездом на иногороднее лечение, приобретением медикаментов, преодолением тяжёлого материального положения.

Перед тем, как утвердить решение о поддержке, жилищно-бытовая комиссия администрации города проанализировала представленные документы и информацию, составленную по результатам посещения семей сотрудниками социального отдела.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, поводом для оказания помощи может быть представление документов, подтверждающих наличие заболеваний и необходимости срочного иногороднего лечения; чрезвычайная ситуация, которая повлекла за собой материальный ущерб; а также установление факта тяжёлого материального положения семьи заявителя, в которой находятся на попечении малолетние дети или дети-инвалиды.

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