Мэрия Карабулака оказала финансовую поддержку троим жителям города

Перед тем, как утвердить решение о поддержке, жилищно-бытовая комиссия администрации города проанализировала представленные документы и информацию, составленную по результатам посещения семей сотрудниками социального отдела.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, поводом для оказания помощи может быть представление документов, подтверждающих наличие заболеваний и необходимости срочного иногороднего лечения; чрезвычайная ситуация, которая повлекла за собой материальный ущерб; а также установление факта тяжёлого материального положения семьи заявителя, в которой находятся на попечении малолетние дети или дети-инвалиды.