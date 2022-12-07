Мэрия Магаса объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов МСП
Администрация столицы объявила конкурс на лучшее оформление к Новому 2023 году помещений и прилегающей территории субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщается в Телеграм-канале мэрии.
Целью данного конкурса является поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также преображение нашей столицы.
Отметим, что заявки принимаются до 15 декабря в финансово-экономический отдел администрации, контактный телефон 8 (8734) 55-12-49.
Подведение итогов и выявление победителей будет проводится на основании объездов организаций по балльной системе.
Победители получат ценные подарки и грамоты.