Мэрия Магаса объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов МСП

Целью данного конкурса является поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также преображение нашей столицы.

Отметим, что заявки принимаются до 15 декабря в финансово-экономический отдел администрации, контактный телефон 8 (8734) 55-12-49.

Подведение итогов и выявление победителей будет проводится на основании объездов организаций по балльной системе.

Победители получат ценные подарки и грамоты.