Конкурс

Мэрия Магаса объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов МСП

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Администрация столицы объявила конкурс на лучшее оформление к Новому 2023 году помещений и прилегающей территории субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщается в Телеграм-канале мэрии.

Целью данного конкурса является поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также преображение нашей столицы.

Отметим, что заявки принимаются до 15 декабря в финансово-экономический отдел администрации, контактный телефон 8 (8734) 55-12-49.

Подведение итогов и выявление победителей будет проводится на основании объездов организаций по балльной системе.

Победители получат ценные подарки и грамоты.

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