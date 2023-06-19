Конкурс

Мэрия Магаса объявила конкурс на лучший видеоролик о вреде наркотиков

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Мэрия Магаса объявила о старте конкурса по созданию видеороликов антинаркотического содержания, сообщается в Телеграм-канале муниципалитета.

Отмечается, что цель конкурса — привлечь внимание к проблеме употребления и оборота наркотиков и рассказать о преимуществах здорового образа жизни. Победитель получит денежное вознаграждение в сумме 25 тыс. рублей, за второе место — 15 тысяч, и за третье — 10 тыс. руб.

Видео необходимо прислать до полудня 23 июня в Телеграм-канал по номеру 8-988-822-48-49. Продолжительность видео не должно превышать более одной минуты.

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