Профилактика наркомании

Мэрия Магаса провела встречу городской молодежи с клиентами центра «Наследие»

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Сотрудниками Администрации г. Магас была организована встреча молодежи г. Магас с клиентами центра «Наследие», занимающимся реабилитацией и профилактикой наркомании, сообщили газете «Ингушетия» в городской мэрии.

«Целью мероприятия, приуроченного к Международному Дню борьбы с наркоманией, является предупреждение незаконного употребления наркотиков, а также фактов вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств», — сказал представитель городской администрации.

В ходе встречи были заданы актуальные вопросы, а реабилитанты рассказали присутствующим об ужасных последствиях употребления наркотиков. По итогам встречи присутствующим раздали тематические буклеты с необходимой информацией.

Напомним, что Реабилитационный центр «Наследие», деятельность которого направлена на профилактику наркомании, реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых людей открыт в марте текущего года.

Центр работает по усовершенствованной 12- шаговой программе, в которую входит безмедикаметозное лечение, различные тренинги, встречи с психологами, беседы, проведение спортивных и мотивирующих мероприятий, с учетом религии и менталитета больного. Здесь также работают приглашенные эксперты и специалисты из других регионов. Срок реабилитации длится от 4 до 6 месяцев в среднем, одновременно может принять 32 реабилитанта.

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