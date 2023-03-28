Мэрия Магаса запускает конкурс на лучший видеоролик об ингушской столице
Администрация г. Магаса объявила старт конкурса на лучший видеоролик, приуроченный ко Дню города. Целью конкурса является популяризация, сохранение и приумножение историко-культурного наследия Магаса, сообщает Телеграм-канал муниципалитета.
Участвовать в конкурсе могут все желающие старше 13 лет. Главное условие — ролик должен быть длительностью не больше 5 минут, и он должен быть посвящен Магасу.
Заявки и ролики принимаются до 15 апреля по адресу: г. Магас, пр-т И. Зязикова, д. 2, или по электронной почте socotdel. magas@mail. ru.
Подведение итогов и награждение победителей состоится в мэрии г. Магаса.
Более подробную информацию, а также заявку на участие можно скачать по ссылке.