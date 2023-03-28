Мэрия Магаса запускает конкурс на лучший видеоролик об ингушской столице

Участвовать в конкурсе могут все желающие старше 13 лет. Главное условие — ролик должен быть длительностью не больше 5 минут, и он должен быть посвящен Магасу.

Заявки и ролики принимаются до 15 апреля по адресу: г. Магас, пр-т И. Зязикова, д. 2, или по электронной почте socotdel. magas@mail. ru.

Подведение итогов и награждение победителей состоится в мэрии г. Магаса.

Более подробную информацию, а также заявку на участие можно скачать по ссылке.