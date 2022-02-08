Мэрия Малгобека Ингушетии оперативно отреагировала на сообщение в соцсетях о проблемном пешеходном участке

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Мэрия Малгобека оперативно отреагировала на сообщение в соцсетях о проблеме со ступеньками лестницы, ведущей к парадному входу в Сбербанк.

Администрация города, сообщила газете «Ингушетия» её пресс-служба, незамедлительно приступила к устранению проблемы, в ближайшее время ступеньки будут отремонтированы. Данный участок пришёл в негодность и стал серьёзным препятствием для прохода жителей к Сбербанку.

«Большинство обращений администрация Малгобека получает через социальные сети», — отметили специалисты мэрии.

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