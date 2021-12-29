Мэрия Малгобека Ингушетии организует 29 декабря новогодние праздничные мероприятия
В Малгобеке 29 декабря состоятся праздничные новогодние мероприятия на центральной площади города.
Так, горожан и гостей ждут новогоднее представление для детей с участием ростовых кукол, театрализованное представление для детей «Нам праздник веселый зима принесла», стрелковый тир «Патриот», праздничный концерт, праздничный салют.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, начало праздничных мероприятий запланировано в 11:00.