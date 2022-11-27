Мэрия Назрани Ингушетии примет меры в отношении скотобойни за слив нечистот в канал

В Телеграм-канале мэрии отмечается, что выявлен вопиющий случай недобросовестных действий скотобойни и некоторых жителей города в районе за каналом.

«Администрация Назрани неоднократно реагировала на данное нарушение, составляла материалы на владельцев скотобойни и передавала их в соответствующие органы, но как показывает факт кровавого цвета воды канала, необходимы более эффективные меры», — заявили в мэрии.

На место выезжали представители администрации города, Росприроднадзора, Россельхознадзора.

«Работники скотобойни ссылаются на неисправность канализационного коллектора, но этот факт не дает никому право сливать отходы в Алханчуртский канал», — считают в мэрии.

Сообщается, что правовой отдел администрации Назрани уже готовит материал для передачи в прокуратуру и в другие компетентные органы. Будут предприняты все необходимые меры для решения проблемы.