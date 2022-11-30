Мэрия Назрани ликвидировала последствия нескольких прорывов водопровода в городе

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Специалисты провели ремонт водопроводных труб на нескольких участках города Назрани, обветшавшие сети вышли из строя на улицах Евлоева и Новая, а также на проспекте Базоркина.

По информации администрации муниципального образования, в настоящее время рабочая бригада полностью ликвидировала все три аварии.

Отмечается, что в течение дня специалисты проведут работы на улицах Цицкиева и Исламская по устранению аналогичных прорывов водопровода. Также устранен затор канализации в 105-м массиве, образовавшийся из-за крупного бытового мусора. Власти города настоятельно рекомендовали жителям данного массива соблюдать правила эксплуатации в целях предотвращения возникновения подобных ситуаций вновь.

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