Мэрия Назрани ликвидировала последствия нескольких прорывов водопровода в городе
Специалисты провели ремонт водопроводных труб на нескольких участках города Назрани, обветшавшие сети вышли из строя на улицах Евлоева и Новая, а также на проспекте Базоркина.
По информации администрации муниципального образования, в настоящее время рабочая бригада полностью ликвидировала все три аварии.
Отмечается, что в течение дня специалисты проведут работы на улицах Цицкиева и Исламская по устранению аналогичных прорывов водопровода. Также устранен затор канализации в 105-м массиве, образовавшийся из-за крупного бытового мусора. Власти города настоятельно рекомендовали жителям данного массива соблюдать правила эксплуатации в целях предотвращения возникновения подобных ситуаций вновь.