Муниципалитет

Мэрия Назрани обратилась к жителям города с просьбой не выпускать скот на стихийный выпас

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Мэрия Назрани обратилась ко всем владельцам мелкого и крупного рогатого скота с просьбой не выпускать на стихийный выпас животных.

По мнению властей города, домашний скот должен находиться на пастбищах или в специально отведенных местах.

На днях в центре Назрани, на площади Согласия, на газонах вокруг фонтана паслось немалое количество баранов, тем самым нанося ущерб облагороженной территории.

«Эта картина ну никак не вписывается в представление о центре города, где парки, скверы и площадь предназначены для людей и уж точно не для выгула домашней скотины», — поделились с газетой «Ингушетия» в мэрии Назрани.

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