Мэрия Назрани обратилась к жителям города с просьбой не выпускать скот на стихийный выпас
Мэрия Назрани обратилась ко всем владельцам мелкого и крупного рогатого скота с просьбой не выпускать на стихийный выпас животных.
По мнению властей города, домашний скот должен находиться на пастбищах или в специально отведенных местах.
На днях в центре Назрани, на площади Согласия, на газонах вокруг фонтана паслось немалое количество баранов, тем самым нанося ущерб облагороженной территории.
«Эта картина ну никак не вписывается в представление о центре города, где парки, скверы и площадь предназначены для людей и уж точно не для выгула домашней скотины», — поделились с газетой «Ингушетия» в мэрии Назрани.