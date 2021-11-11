Мэрия Назрани обратилась к жителям города с просьбой не выпускать скот на стихийный выпас

По мнению властей города, домашний скот должен находиться на пастбищах или в специально отведенных местах.

На днях в центре Назрани, на площади Согласия, на газонах вокруг фонтана паслось немалое количество баранов, тем самым нанося ущерб облагороженной территории.

«Эта картина ну никак не вписывается в представление о центре города, где парки, скверы и площадь предназначены для людей и уж точно не для выгула домашней скотины», — поделились с газетой «Ингушетия» в мэрии Назрани.