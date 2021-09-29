Мэрия Назрани объявила конкурс среди профессионалов на лучшую фотографию города

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, за первое место предусмотрено 25 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч рублей, за третье — 10 тысяч рублей.

Победитель и призеры будут определены конкурсным жюри, в состав которого войдут деятели искусства, министр культуры Ингушетии и глава Назрани.

Также объявлена дополнительная номинация — «Зрительские симпатии» с призовым фондом 5 тысяч рублей. Победителя в этой номинации определят жители региона. Победит публикация в соцсетях, набравшая большее количество лайков.