Мэрия Назрани представила проект развития туризма в городе в образовательной программе «Сколково»

Отмечается, что данная образовательная программа подготовлена Школой управления «Сколково» совместно с ВЭБ РФ, при участии Минэкономики России, Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и ESG Альянс.

«Город Назрань представил презентационный проект и с поставленной задачей справился на пять баллов, представив анализ текущей ситуации в сфере развития туризма, отметив главные тренды, влияющие на туризм, и выработав амбицию, реализация которой и станет итогом участия в программе», — отметили организаторы мероприятия.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрани, проект, разработанный командой мэрии города, представила заместитель главы муниципалитета Милана Мархиева.

«Решил сформировать команду таким образом, чтобы эта программа действительно принесла пользу муниципалитету в будущем. Нужно понимать, что понятия туризм и экономика неразрывно связаны. И именно от экономического благосостояния зависит и жизнь в городе — ЖКХ и инфраструктура», — подчеркнул Урусхан Евлоев.