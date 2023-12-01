Мэрия Назрани представила проект развития туризма в городе в образовательной программе «Сколково»
Благодаря поддержке Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова делегация мэрии Назрани, возглавляемая градоначальником Урусханом Евлоевым, уже несколько дней представляет проект развития муниципалитета в образовательной программе Сколково «Гостеприимные города».
Отмечается, что данная образовательная программа подготовлена Школой управления «Сколково» совместно с ВЭБ РФ, при участии Минэкономики России, Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и ESG Альянс.
«Город Назрань представил презентационный проект и с поставленной задачей справился на пять баллов, представив анализ текущей ситуации в сфере развития туризма, отметив главные тренды, влияющие на туризм, и выработав амбицию, реализация которой и станет итогом участия в программе», — отметили организаторы мероприятия.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрани, проект, разработанный командой мэрии города, представила заместитель главы муниципалитета Милана Мархиева.
«Решил сформировать команду таким образом, чтобы эта программа действительно принесла пользу муниципалитету в будущем. Нужно понимать, что понятия туризм и экономика неразрывно связаны. И именно от экономического благосостояния зависит и жизнь в городе — ЖКХ и инфраструктура», — подчеркнул Урусхан Евлоев.