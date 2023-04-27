Мэрия Назрани призвала горожан активно голосовать за выбор территорий для благоустройства в 2024 году

«Назрань как показатель успешно реализованных проектов по программе «Формирование комфортной городской среды». Ежегодно благоустраивается не менее 4 общественных зон, которые повышают индекс качества городской среды и делают город комфортнее и благоприятнее для проживания», — отметили в администрации муниципалитета.

Там напомнили, что один из успешных реализованных проектов — это скейт-площадка, обустроенная на территории городского пруда. Здесь также есть и прогулочная зона, и волейбольная площадка, освещение, малые архитектурные формы и подсвеченный солярным знаком бывший ветроуказатель. Свой досуг могут проводить одновременно представители нескольких поколений.

«Одновременно с этим хотелось бы напомнить, что в настоящее время полным ходом на сайте za.gorodsreda.ru проходит голосование за выбор территорий для благоустройства в 2024 году. Просим каждого неравнодушного жителя города принять участие и выбрать территорию для благоустройства. Возможно, ваш голос окажется решающим», — подчеркнули в мэрии Назрани.