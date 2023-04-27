Благоустройство

Мэрия Назрани призвала горожан активно голосовать за выбор территорий для благоустройства в 2024 году

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В мэрии Назрани призвали горожан активно голосовать за выбор территорий для благоустройства в 2024 году, напомнив о том, что в течение 5 лет в городе успешно реализуется нацпроект «Жилье и городская среда».

«Назрань как показатель успешно реализованных проектов по программе «Формирование комфортной городской среды». Ежегодно благоустраивается не менее 4 общественных зон, которые повышают индекс качества городской среды и делают город комфортнее и благоприятнее для проживания», — отметили в администрации муниципалитета.

Там напомнили, что один из успешных реализованных проектов — это скейт-площадка, обустроенная на территории городского пруда. Здесь также есть и прогулочная зона, и волейбольная площадка, освещение, малые архитектурные формы и подсвеченный солярным знаком бывший ветроуказатель. Свой досуг могут проводить одновременно представители нескольких поколений.

«Одновременно с этим хотелось бы напомнить, что в настоящее время полным ходом на сайте za.gorodsreda.ru проходит голосование за выбор территорий для благоустройства в 2024 году. Просим каждого неравнодушного жителя города принять участие и выбрать территорию для благоустройства. Возможно, ваш голос окажется решающим», — подчеркнули  в мэрии Назрани.

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