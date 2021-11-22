Мэрия Назрани разберётся в ситуации с присвоением дамбы

«Дамба является гидротехническим сооружением и относится к оросительному Алханчуртскому каналу, который принадлежит на праве собственности РФ и находится в оперативном управлении и в ведении Ингушмелиоводхоза. Администрации Назрани и Альтиевского округа не выдавали документацию на эти земли», — сказал собеседник издания.

Руководство мэрии намерено проверить имеющиеся сомнительные документы на участки с помощью экспертизы.

Как отметил представитель мэрии, по инициативе городской администрации Росимущество поручало в 2020 году ФГБУ «Управление «Ингушмелиоводхоз» принять по данному факту соответствующие меры, однако на текущий момент ситуация не изменилась.

В связи с этим муниципальные власти готовят исковое заявление и намерены разобраться в ситуации с привлечением городской прокуратуры.