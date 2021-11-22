Мэрия Назрани разберётся в ситуации с присвоением дамбы
Сообщения в соцсетях о передаче территории дамбы в частную собственность мэрией Назрани не имеют под собой никаких оснований, заявили газете «Ингушетия» в местной администрации.
«Дамба является гидротехническим сооружением и относится к оросительному Алханчуртскому каналу, который принадлежит на праве собственности РФ и находится в оперативном управлении и в ведении Ингушмелиоводхоза. Администрации Назрани и Альтиевского округа не выдавали документацию на эти земли», — сказал собеседник издания.
Руководство мэрии намерено проверить имеющиеся сомнительные документы на участки с помощью экспертизы.
Как отметил представитель мэрии, по инициативе городской администрации Росимущество поручало в 2020 году ФГБУ «Управление «Ингушмелиоводхоз» принять по данному факту соответствующие меры, однако на текущий момент ситуация не изменилась.
В связи с этим муниципальные власти готовят исковое заявление и намерены разобраться в ситуации с привлечением городской прокуратуры.