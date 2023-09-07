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Мэрия Назрани установила информационные стенды о запрете выброса мусора на улице Картоева

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Мэрия Назрани Ингушетии установила вдоль всей улицы Картоева информационные таблички о запрете выброса мусора.

Как сообщили в администрации города, уже заказаны обновленные конструкции (как те, что стоят рядом с мечетью) с призывом к чистоте с точки зрения религии.

«Стоит отметить, что сразу после установки стендов, ситуация немного улучшилась. Значит, мы все делаем правильно», — подчеркнули в муниципалитете.

Напомним, важным инструментом борьбы за чистоту в городе все еще остаются системы видеонаблюдения, установку которых планируется завершить на днях вдоль всей улицы.

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