Мэрия Назрани установила информационные стенды о запрете выброса мусора на улице Картоева
Мэрия Назрани Ингушетии установила вдоль всей улицы Картоева информационные таблички о запрете выброса мусора.
Как сообщили в администрации города, уже заказаны обновленные конструкции (как те, что стоят рядом с мечетью) с призывом к чистоте с точки зрения религии.
«Стоит отметить, что сразу после установки стендов, ситуация немного улучшилась. Значит, мы все делаем правильно», — подчеркнули в муниципалитете.
Напомним, важным инструментом борьбы за чистоту в городе все еще остаются системы видеонаблюдения, установку которых планируется завершить на днях вдоль всей улицы.