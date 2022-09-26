Мэрия столицы Ингушетии приобрела специализированную технику для уборки мусора

Как сообщили в администрации города, в состав машин входят мусоровозы на шасси КамАЗ, с задней, боковой поддержкой.

«В последнее время в Магасе наблюдается прирост численности населения, в связи с чем, столичной администрацией принято решение установить по всему городу новые мусорные баки, а также сделать бетонные площадки под их установку», — подчеркнул мэр Усман Аушев.

Отмечается, что приобретенная техника облегчит труд коммунальщиков, а также позволит более качественно проводить работу по уборке мусора в городе.