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Мэрия столицы Ингушетии проводит конкурс сочинений в память о Герое России Алихане Калиматове

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Мэрия Магаса продолжает проводить конкурс сочинений среди учащихся «Гордость Отчизны — Герой России Алихан Макшарипович Калиматов» с призовым фондом в 100 тысяч рублей.

Конкурс проводится до 20 сентября текущего года. Подведение итогов и награждение победителей в торжественной обстановке состоится в период с 21 сентября.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, авторы сочинений, занявшие первое место, получат грамоту и 50 тысяч рублей; второе место — грамоту и 30 тысяч рублей; третье место — грамоту и 20 тысяч рублей.

Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных наград и призов.
Результаты конкурса с именами победителей и их тексты будут размещены на сайте администрации города Магаса.

Требования к оформлению конкурсных работ: сочинение должно быть представлено на конкурс в электронном формате по электронной почте socotdel. magas@mail. ru отдела по социальной работе, объем не должен превышать 10 листов формата А-4, через 1,5 интервала, 14-м шрифтом Times New Roman.

На титульном листе сочинения должны быть указаны наименование, почтовый индекс и адрес образовательного учреждения, телефон; сведения об авторе — фамилия, имя, отчество, класс, число, месяц и год рождения, телефон, электронная почта; сведения об учителе (руководителе) — фамилия, имя, отчество, должность, телефон.

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