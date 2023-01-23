Мэрию Магаса обязали оборудовать пешеходные тротуары пандусами для инвалидов
Мэрию Магаса суд обязал оборудовать пешеходные тротуары на перекрестках нескольких улиц пандусами для инвалидов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры республики.
Проверка была проведена прокуратурой столицы региона после обращения местного жителя. Нарушения были выявлены на пешеходных тротуарах на пересечении улиц Горчханова, Нальгиева, Мальсагова, Кулиева.
«Указанные нарушения создают препятствия для комфортного передвижения для жителей и гостей столицы, в том числе инвалидов и лиц, с ограниченными возможностям здоровья», — отметили в надзорном ведомстве.
В Магасский районный суд было направлено исковое заявление о признании незаконным бездействие администрации города. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Исполнение решения суда взято прокуратурой Магаса на контроль.