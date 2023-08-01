Жилье

Мэрию Назрани обязали установить сроки расселения людей из аварийного МКД

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Магасский районный суд удовлетворил требования прокуратуры Назрани об установлении срока отселения физических и юридических лиц из аварийного дома, не превышающего 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Ранее при проведении проверки городской прокуратурой установлено, что несмотря на признание в 2022 году МКД аварийным, должностные лица администрации Назрани не предприняли мер по обеспечению безопасности живущих в опасных условиях людей, не установлен конкретный срок по расселению жильцов дома

Исполнение решения суда взято прокурором города на контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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