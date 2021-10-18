Мэру столицы Ингушетии вручили благодарственное письмо Президента России
В Государственной Думе на торжественной церемонии мэру Магаса Усману Аушеву вручили благодарственное письмо Президента России Владимира Путина.
Как сообщили газете «Ингушетия», письма вручали председатель общественного совета отцов при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов и заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова, которые высоко оценили впечатляющие результаты деятельности Совета отцов Ингушетии как на территории республики, так и за ее пределами.
«Благодарю за столь высокую оценку моей общественной деятельности, буду стараться и дальше трудиться на благо нашей Родины!» — написал Аушев на своей странице в «Инстаграм».