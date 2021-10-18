Мэру столицы Ингушетии вручили благодарственное письмо Президента России

Как сообщили газете «Ингушетия», письма вручали председатель общественного совета отцов при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов и заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова, которые высоко оценили впечатляющие результаты деятельности Совета отцов Ингушетии как на территории республики, так и за ее пределами.

«Благодарю за столь высокую оценку моей общественной деятельности, буду стараться и дальше трудиться на благо нашей Родины!» — написал Аушев на своей странице в «Инстаграм».