Благодарность

Мэру столицы Ингушетии вручили благодарственное письмо за подписью председателя ЦИК России

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Мэру Магаса Усману Аушеву вручили благодарственное письмо за подписью председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой.

Градоначальника наградили за активное содействие и существенную помощь в организации и проведении избирательной кампании в столице Ингушетии.

«Считаю, что избирательные кампании являются неотъемлемой составной частью политического процесса в современных демократических обществах. Именно поэтому и в дальнейшем готов трудиться в данном направлении, во благо нашей страны!» — подчеркнул Усман Аушев.

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