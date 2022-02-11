Мэру столицы Ингушетии вручили благодарственное письмо за подписью председателя ЦИК России
Мэру Магаса Усману Аушеву вручили благодарственное письмо за подписью председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой.
Градоначальника наградили за активное содействие и существенную помощь в организации и проведении избирательной кампании в столице Ингушетии.
«Считаю, что избирательные кампании являются неотъемлемой составной частью политического процесса в современных демократических обществах. Именно поэтому и в дальнейшем готов трудиться в данном направлении, во благо нашей страны!» — подчеркнул Усман Аушев.