Меры обеспечения безопасности на избирательных участках обсудили в администрации Малгобекского района

«Территориальной избирательной комиссией проведена ревизия технологического оборудования участков: кабины для голосования, стационарные, а также переносные ящики для голосования имеются в необходимом количестве», — подчеркнул в своем докладе замглавы района Исраил Мержоев

Отмечается, что главам сельских поселений руководитель муниципалитета Абдулхамид Костоев поручил начать благоустройство и санитарную очистку прилегающих к избирательным участкам территорий. В течение августа повторно будет проведена проверка состояния камер видеонаблюдения и металлодетекторов на участках.

Напомним, что выборы в России пройдут в специально установленный единый день голосования, 10 сентября.