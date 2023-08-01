Выборы

Меры обеспечения безопасности на избирательных участках обсудили в администрации Малгобекского района

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Меры обеспечения безопасности на избирательных участках на предстоящих осенних выборах депутатов муниципальных органов власти обсудили на внеочередном заседании антитеррористической комиссии при главе Малгобекского района, сообщается в ТГ муниципалитета.

«Территориальной избирательной комиссией проведена ревизия технологического оборудования участков: кабины для голосования, стационарные, а также переносные ящики для голосования имеются в необходимом количестве», — подчеркнул в своем докладе замглавы района Исраил Мержоев

Отмечается, что главам сельских поселений руководитель муниципалитета Абдулхамид Костоев поручил начать благоустройство и санитарную очистку прилегающих к избирательным участкам территорий. В течение августа повторно будет проведена проверка состояния камер видеонаблюдения и металлодетекторов на участках.

Напомним, что выборы в России пройдут в специально установленный единый день голосования, 10 сентября.

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