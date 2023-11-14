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Методист ингушского центра «Молодой патриот» принял участие в форуме «Школа кавказоведов. Смыслы Кавказа»

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Сотрудник центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» Хизир Хамчиев стал участником форума «Школа кавказоведов. Смыслы Кавказа», который прошел в Пятигорске, рассказал газете «Ингушетия» представитель учреждения.

По его словам, в центре знаний «Машук» собрались более 130 молодых кавказоведов, лидеров сообществ и преподавателей гуманитарных наук.

Для участников была подготовлена насыщенная программа по развитию культурного кода российского Кавказа. Вместе с приглашенными федеральными спикерами и экспертами они выявили объединяющие ценности жителей СКФО и их связь с общероссийскими ценностями.

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