Методист ингушского центра «Молодой патриот» принял участие в форуме «Школа кавказоведов. Смыслы Кавказа»

По его словам, в центре знаний «Машук» собрались более 130 молодых кавказоведов, лидеров сообществ и преподавателей гуманитарных наук.

Для участников была подготовлена насыщенная программа по развитию культурного кода российского Кавказа. Вместе с приглашенными федеральными спикерами и экспертами они выявили объединяющие ценности жителей СКФО и их связь с общероссийскими ценностями.