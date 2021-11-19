Между спортивными командами Совета Федерации и Ингушетии прошли товарищеские встречи

Министр спорта Али Дошхоклоев, который участвовал в игре в составе сборной команды Ингушетии по футболу, заявил, что на игровых площадках царила дружеская спортивная атмосфера. По его словам, Ингушетия — спортивный регион, в котором более 11 тысяч человек увлекаются футболом.

Ингушские команды по футболу и женскому волейболу состояли из представителей региональных спортивных федераций, спортсменов, студентов, депутатов Народного собрания РИ Магомеда Дарсигова, Абабукара Дзортова и Мухажира Евлоева, работников аппарата Минспорта региона.