Футбол

Между спортивными командами Совета Федерации и Ингушетии прошли товарищеские встречи

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На столичном стадионе «Сокол» состоялись матчи по футболу и женскому волейболу между командами Совета Федерации Федерального собрания и Ингушетии, приуроченные к дням республики в СФ, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства региона.

Министр спорта Али Дошхоклоев, который участвовал в игре в составе сборной команды Ингушетии по футболу, заявил, что на игровых площадках царила дружеская спортивная атмосфера. По его словам, Ингушетия — спортивный регион, в котором более 11 тысяч человек увлекаются футболом.

Ингушские команды по футболу и женскому волейболу состояли из представителей региональных спортивных федераций, спортсменов, студентов, депутатов Народного собрания РИ Магомеда Дарсигова, Абабукара Дзортова и Мухажира Евлоева, работников аппарата Минспорта региона.

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