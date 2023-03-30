Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» пройдёт в Ингушетии 27 апреля

Любой гражданин сможет принять участие в ней 27 апреля как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды. рф.

Основные площадки в Ингушетии расположатся в школах, библиотеках, вузах и колледжах. Как и всегда, центральной площадкой станет башня Согласия в г. Магасе.

По информации регионального отделения партии «ЕР», в нынешнем году основными темами диктанта станут «Победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах», «Освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации», «Прорыв блокады Ленинграда». Также в диктант включены вопросы по Нюрнбергскому процессу.