«Единая Россия»

Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» пройдёт в Ингушетии 27 апреля

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Международная акция политической партии «Единая Россия» «Диктант Победы» в текущем году пройдет более чем на 12 тысячах площадках по всей стране, в том числе и Ингушетии.

Любой гражданин сможет принять участие в ней 27 апреля как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды. рф.

Основные площадки в Ингушетии расположатся в школах, библиотеках, вузах и колледжах. Как и всегда, центральной площадкой станет башня Согласия в г. Магасе.

По информации регионального отделения партии «ЕР», в нынешнем году основными темами диктанта станут «Победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах», «Освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации», «Прорыв блокады Ленинграда». Также в диктант включены вопросы по Нюрнбергскому процессу.

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