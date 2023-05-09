«Международная исламская миссия» вновь окажет поддержку ингушской молодежи

Конкурс пройдет в рамках проекта «Школа духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи «Цифровизация и духовная безопасность», целью которого является духовно-нравственное и патриотическое воспитание, культурное, историческое просвещение молодежи, содействие формированию общероссийской гражданской идентичности.

Проект реализуется при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

К участию приглашаются активисты Северо-Кавказского федерального округа, реализующие общественную деятельность в сфере укрепления межнациональных, межконфессиональных отношений, духовно-нравственного просвещения, патриотического воспитания молодёжи, просвещения молодежи в вопросах информационной и духовной (религиозной) безопасности, утверждения принципов гражданского единства и социального служения как имеющие юридические лица, так и функционирующие без регистрации в органах юстиции, действующие в качестве добровольцев.

Для общественников будут организованы очно-заочные семинары-совещания, а также молодежный форум. В целях выявления и поддержки проектов, предлагающих наилучшие условия реализации деятельности, имеющей социальное значение в вышеназванных направлениях, пройдет конкурс грантов на сумму 80 тыс. руб.

Приём заявок на конкурс осуществляется по 12 мая 2023 года по электронному адресу missionislam49@mail. ru.

Централизованная религиозная организация «Международная исламская миссия» давно зарекомендовала себя на территории Республики Ингушетия, почти 10 лет оказывая информационную, консультативную, грантовую поддержку молодым активистом региона.

При поддержке организации в разное время были реализованы такие проекты, как молодежный форум «Согласие», первый Всероссийский конкурс среди незрячих чтиц Корана «Озаряющий сердца», женский клуб «Ираз», благотворительный проект для детей из малообеспеченных семей «Путь к знаниям» и другие.