Международная историческая акция «Диктант Победы» в Ингушетии пройдет на 50 площадках

«Организаторами патриотической акции выступают «Единая Россия» вместе с Российским военно-историческим обществом, Российским историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». «Диктант Победы» включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. На ответ отводится 45 минут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.

Участники диктанта, набравшие максимальный балл, получат преференции при поступлении в ВУЗ.

«Диктант Победы» — это масштабная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. Впервые она состоялась 7 мая 2019 года — тогда в ней приняло участие 150 тысяч человек. В 2022 году свои знания о Великой Отечественной войне планируют проверить более 1 миллиона человек по всему миру.