ВОВ

Международная историческая акция «Диктант Победы» в Ингушетии пройдет на 50 площадках

0

В Ингушетии сегодня, 3 сентября, пройдёт международная историческая акция «Диктант Победы». В регионе для проведения мероприятия подготовлено 50 площадок, сообщает пресс-служба регионального отделения партии ЕР.

«Организаторами патриотической акции выступают «Единая Россия» вместе с Российским военно-историческим обществом, Российским историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». «Диктант Победы» включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. На ответ отводится 45 минут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.

Участники диктанта, набравшие максимальный балл, получат преференции при поступлении в ВУЗ.

«Диктант Победы» — это масштабная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. Впервые она состоялась 7 мая 2019 года — тогда в ней приняло участие 150 тысяч человек. В 2022 году свои знания о Великой Отечественной войне планируют проверить более 1 миллиона человек по всему миру.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии почтили память жертв терроризма
Глава Ингушетии обратился к соотечественникам в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
Синоптики спрогнозировали аномально холодный октябрь в Ингушетии
Ингушский Россельхозцентр присоединился к акции «Вкусная пятница»
В городе Малгобеке Ингушетии близится к завершению работа по асфальтированию улицы Херсонская
Житель Ингушетии отработал 100 часов в ЖКХ Магаса за езду без прав
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом НБ Ингушетии проводит правовой час
В Ингушетии чиновник подозревается в хищении бюджетных средств при проведении спортивного мероприятия
В музее краеведения Ингушетии проходит выставка к Дню окончания второй мировой войны
Сильнодействующие вещества и героин изъяты у двоих жителей Ингушетии
Ислам Арапханов назначен старшим тренером известного ингушского спортклуба «Ади Ахмад»

Главное

Яндекс.Метрика

 