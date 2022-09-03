Международная историческая акция «Диктант Победы» в Ингушетии пройдет на 50 площадках
В Ингушетии сегодня, 3 сентября, пройдёт международная историческая акция «Диктант Победы». В регионе для проведения мероприятия подготовлено 50 площадок, сообщает пресс-служба регионального отделения партии ЕР.
«Организаторами патриотической акции выступают «Единая Россия» вместе с Российским военно-историческим обществом, Российским историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». «Диктант Победы» включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. На ответ отводится 45 минут», — говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.
Участники диктанта, набравшие максимальный балл, получат преференции при поступлении в ВУЗ.
«Диктант Победы» — это масштабная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. Впервые она состоялась 7 мая 2019 года — тогда в ней приняло участие 150 тысяч человек. В 2022 году свои знания о Великой Отечественной войне планируют проверить более 1 миллиона человек по всему миру.