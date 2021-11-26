Международный кинофестиваль «Золотая башня» стартует в Ингушетии 29 ноября
В Ингушетии 29 ноября стартует VII Международный кинофестиваль «Золотая башня», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Как рассказали газете «Ингушетия» в ведомстве, в программе конкурсных показов кинофестиваля заявлено свыше 50 художественных и документальных фильмов из регионов России, в том числе республик СКФО, Эстонии, Кыргызстана, Мексики, Азербайджана, Украины, Казахстана, Узбекистана и др.
Оценивать киноленты будет конкурсное жюри, в состав которого вошли известные деятели искусств России и нашей республики.
Бесплатные показы конкурсных фильмов для жителей республики будут проводиться в домах культуры сельских поселений Нестеровское, Вежарий, Зязиков-Юрт, а также в муниципальном Дворце культуры Назрани.
Перед открытием кинофестиваля «Золотая башня», которое состоится 29 ноября в 15:00 в МДК Назрани, здесь же пройдет пресс-конференция с участием руководителей и организаторов фестиваля, на которую приглашены представители СМИ региона. Начало пресс-конференции — в 12:30.
В ходе проведения кинофестиваля также запланированы встречи известных кинодеятелей страны со зрителями.
По традиции победители кинофестиваля в разных номинациях (предполагается 16 номинаций, в том числе Гран-при фестиваля) будут награждены дипломами лауреата, памятными статуэтками в виде уменьшенной копии средневековой ингушской башни и подарками.
Закрытие кинофестиваля пройдет 4 декабря в 15:00 в МДК Назрани.
Напомним, международный кинофестиваль «Золотая башня» в Ингушетии проводится с 2014 года и задуман как культурно-просветительная, искусствоведческая и информационная киноплощадка, которая через показ и обсуждение представленных фильмов вводит их в общенациональный и международный контекст.