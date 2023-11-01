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Межведомственная комиссия проверит АЗС Ингушетии на правомерность их деятельности

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Межведомственная комиссия во главе с вице-премьером Тимуром Фаттаховым создана в республике для проверки АЗС на предмет правомерности их деятельности, а также для принятия мер по устранению нарушений, допущенных хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории региона реализацию ГСМ, сообщили «Ингушетии» в республиканском министерстве энергетики и ЖКХ.

В распоряжении, подписанном исполняющим обязанности премьер-министра Магомедом Евлоевым, отмечается, что до конца текущего года, комиссия обязана представить в правительство отчет о проделанной работе.

Поручено провести анализ деятельности хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения требований действующего законодательства. Речь идет о наличии лицензии на осуществление деятельности, соблюдения техники безопасности, наличия кассовых аппаратов и так далее.

В рамках проведенной работы комиссия должна представить до 15 января 2024 года информацию о принимаемых уполномоченными органами в установленном законодательством порядке мерах в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения требований действующего законодательства.

Ранее наше издание информировало о том, что Малгобекская прокуратура потребовала закрыть 5 автомобильных газозаправочных станций на территории города и Малгобекского района.

При проведении проверки установлено, что АГЗС эксплуатируются в нарушении требований земельного законодательства, не соблюдаются требования по пожарной безопасности и защите прав потребителей. Также деятельность по реализации сжиженного газа ведется без постановки на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя, в отсутствие лицензии на осуществления конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности. Выявлен еще ряд нарушений.

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