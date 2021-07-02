МФО накопили клиентов
Микрофинансовые организации вслед за банками продолжают ужесточать кредитную политику, предпочитая постоянных клиентов новым. Как результат, постоянным клиентам легче получить небольшую ссуду, чем новым. Для удержания клиентов МФО внедряют программы лояльности: снижают ставки и повышают лимиты по повторным обращениям.
Постоянная клиентская база позволяет снижать расходы и процент невозвратов. Если привлечение новых клиентов через различные рекламные каналы обходится в 2-4 тыс. рублей, то повторное привлечение через уведомления, смс, звонки стоит в несколько раз дешевле. При повторном обращении у клиента больше шансов взять займ на карту срочно без отказа. Новым же клиентам МФО отказывают в 60% случаев. По данным компании IDF Eurasia (бренды Moneyman, Online-Ipoteka, ID Collect, Solva), в крупных городах в июне доля одобренных заявок составила 34,2%, а одобренная сумма — 68,2% от запрашиваемой.
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев в одном из своих интервью отметил, что сегодня крупные игроки выдают меньше займов, но при этом повышают качество своих заемщиков. В итоге при снижении концентрации активов повышается показатель возврата на капитал и рентабельность бизнеса. Такие МФО сближаются с банками с точки зрения качества клиентуры.
Переход части банковских клиентов в сегмент микрофинансирования — еще одна тенденция рынка в текущем и прошлом году. По данным «Национального рейтингового агентства», около 10% клиентов МФО (около 50% в сегменте «займов до зарплаты») — заемщики банков. Клиенты, обращающиеся за небольшими суммами, банкам не интересны, и процент отказов в этой нише высок. В МФО же заемщиков привлекает удобство, быстрота принятия решения и обслуживания. Например, онлайн заём можно получить в день обращения, на портале moneyman имеется более подробная информация.
+8% за первый квартал
По данным Банка России (отчет «Тенденции микрофинансового рынка в I квартале 2021 года»), за первый квартал портфель микрозаймов вырос на 8% и составил на конец марта 268 млрд рублей. Рост продемонстрировали 52% участников рынка. В ЦБ одной из причин роста называют реализацию отложенного спроса на фоне восстановления экономической активности. При этом на фоне ужесточения требований регулятора на протяжении года количество действующих МФО снижалось: 1 728 в марте 2020 года и 1 323 в марте текущего года. 70% портфеля сосредоточено у 50 крупнейших компаний (83% у топ-100 компаний). За год доля просроченной задолженности в портфеле микрозаймов не выросла и составила на конец первого квартала 28,7% (показатель NPL90+).
8,45 тыс. рублей россияне берут в долг «до зарплаты»
По данным Национального бюро кредитных историй, по итогам мая средний размер «займа до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составил 8,45 тыс. рублей. Год назад МФО давали в долг в среднем 7,86 тыс. рублей. В мае 2021 года МФО выдали 2,19 млн. единиц. микрозаймов. Это на 1,9% меньше, чем в апреле текущего года. В Национальном бюро кредитных историй также отмечают, что среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по микрозаймам в мае и апреле составило 493 балла. Персональный кредитный рейтинг оценивается в диапазоне от 300 до 850 баллов. Например, средний балл ипотечного заемщика составил в апреле 713 баллов.