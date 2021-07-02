МФО накопили клиентов

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Микрофинансовые организации вслед за банками продолжают ужесточать кредитную политику, предпочитая постоянных клиентов новым. Как результат, постоянным клиентам легче получить небольшую ссуду, чем новым. Для удержания клиентов МФО внедряют программы лояльности: снижают ставки и повышают лимиты по повторным обращениям.

Постоянная клиентская база позволяет снижать расходы и процент невозвратов. Если привлечение новых клиентов через различные рекламные каналы обходится в 2-4 тыс. рублей, то повторное привлечение через уведомления, смс, звонки стоит в несколько раз дешевле. При повторном обращении у клиента больше шансов взять займ на карту срочно без отказа. Новым же клиентам МФО отказывают в 60% случаев. По данным компании IDF Eurasia (бренды Moneyman, Online-Ipoteka, ID Collect, Solva), в крупных городах в июне доля одобренных заявок составила 34,2%, а одобренная сумма — 68,2% от запрашиваемой.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев в одном из своих интервью отметил, что сегодня крупные игроки выдают меньше займов, но при этом повышают качество своих заемщиков. В итоге при снижении концентрации активов повышается показатель возврата на капитал и рентабельность бизнеса. Такие МФО сближаются с банками с точки зрения качества клиентуры.

Переход части банковских клиентов в сегмент микрофинансирования — еще одна тенденция рынка в текущем и прошлом году. По данным «Национального рейтингового агентства», около 10% клиентов МФО (около 50% в сегменте «займов до зарплаты») — заемщики банков. Клиенты, обращающиеся за небольшими суммами, банкам не интересны, и процент отказов в этой нише высок. В МФО же заемщиков привлекает удобство, быстрота принятия решения и обслуживания. Например, онлайн заём можно получить в день обращения, на портале moneyman имеется более подробная информация.

+8% за первый квартал

По данным Банка России (отчет «Тенденции микрофинансового рынка в I квартале 2021 года»), за первый квартал портфель микрозаймов вырос на 8% и составил на конец марта 268 млрд рублей. Рост продемонстрировали 52% участников рынка. В ЦБ одной из причин роста называют реализацию отложенного спроса на фоне восстановления экономической активности. При этом на фоне ужесточения требований регулятора на протяжении года количество действующих МФО снижалось: 1 728 в марте 2020 года и 1 323 в марте текущего года. 70% портфеля сосредоточено у 50 крупнейших компаний (83% у топ-100 компаний). За год доля просроченной задолженности в портфеле микрозаймов не выросла и составила на конец первого квартала 28,7% (показатель NPL90+).

8,45 тыс. рублей россияне берут в долг «до зарплаты»

По данным Национального бюро кредитных историй, по итогам мая средний размер «займа до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составил 8,45 тыс. рублей. Год назад МФО давали в долг в среднем 7,86 тыс. рублей. В мае 2021 года МФО выдали 2,19 млн. единиц. микрозаймов. Это на 1,9% меньше, чем в апреле текущего года. В Национальном бюро кредитных историй также отмечают, что среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по микрозаймам в мае и апреле составило 493 балла. Персональный кредитный рейтинг оценивается в диапазоне от 300 до 850 баллов. Например, средний балл ипотечного заемщика составил в апреле 713 баллов.

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