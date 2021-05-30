«Предварительное голосование — это хорошая возможность услышать предложения коллег, единомышленников, участников — лидеров и молодых кандидатов. Прошедший период был насыщен не только официальными встречами, но и общением через социальные сети, было задано много вопросов, на каждый из которых мы дали основательный ответ. Явка на очное голосование показывает большую заинтересованность избирателей, и это несомненно показывает, что Партии «Единая Россия» доверяют большое количество жителей», — отметил Илезов.

По его словам, сегодня среди молодежи много тех, кто впервые вступает в политическую борьбу, а также много волонтеров и представителей общественных организаций.

«Я с особым трепетом отношусь к тем, кто впервые заявил о своем желании участвовать в выборах, среди них много молодежи, взгляды и предложения которых действительно перспективны и полезны» — пояснил Илезов.

Отметим, что 30 мая в Ингушетии открылось 28 счетных участков для очного голосования.

Практически половина из всех зарегистрированных кандидатов — это люди моложе 45 лет. Половина участников предварительного голосования не являются членами Партии «Единая Россия». Среди участников предварительного голосования — волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели и журналисты.