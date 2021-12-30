Кадровое решение

Михаил Илезов ушел с поста первого заместителя главы правительства Ингушетии

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Михаил Илезов

Михаил Илезов покинул пост первого заместителя председателя правительства, сообщили газете «Ингушетия» в кабинете министров региона в четверг.

«Глава республики Махмуд-Али Калиматов освободил Михаила Илезова от замещаемой должности первого заместителя председателя правительства республики с 30 декабря по собственной инициативе», — сказал представитель пресс-службы.

По его информации, пост зампреда займет Магомед Евлоев, ранее исполнявший обязанности первого вице-премьера и освобожденный в четверг от замещаемой должности министра природных ресурсов и экологии по собственной инициативе.

Бывший советник главы Ингушетии Илезов пост первого вице-премьера в новом правительстве республики занял 12 сентября 2019 года, с октября того же года он возглавляет реготедение «Единой России». Ранее он руководил аппаратом правительства Ингушетии, работал председателем комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики республики. Занимал различные должности в структурах ФГУП «Почта России».

В мае этого года глава Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев распоряжением руководителя региона назначен и. о. вице-премьера на время отпуска Илезова, который участвовал в выборах депутатов Народного собрания республики от «Единой России» 17-19 сентября

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