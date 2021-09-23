Выборы

Микаил Картоев: «Выборы прошли в спокойной, хорошей, доброжелательной атмосфере»

0
Микаил Картоев

Выборы прошли в спокойной, хорошей, доброжелательной атмосфере, считает директор ФОКа сельского поселения Долаково, отец знаменитого олимпийца Калоя Картоева — Микаил Картоев.

«Я исполнил свой гражданский долг на 716-ом избирательном участке нашего села. Всё было организовано на высоком уровне. Возле ФОКа, где я работаю, около 715-го участка школьники со своими родителями провели ярмарку. Везде царила праздничная атмосфера. Кстати говоря, в это время состоялась торжественная церемония присуждения физкультурно-оздоровительному комплексу имени прославленного спортсмена, заслуженного тренера ЧИАССР, заслуженного тренера РСФСР Магомеда Аюповича Дахкильгова. Участники мероприятия также проголосовали. А на окраине села открыли реставрированный памятник участникам знаменитого Долаковского боя. В 1967 году, будучи председателем сельсовета, моя мать, Даурбекова Асет Андарковна — дочь участника Гражданской войны, открывала три памятника участникам Долаковского боя», — отметил Микаил Картоев.

По его словам, от участников нового депутатского корпуса он ждёт полной отдачи, внимания к насущным чаяниям народа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушском госуниверситете прошло мероприятие, посвященное древнему женскому празднику «Сесарий ц1ей»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии продолжается реализация проекта «Я — очевидец»
Власти Ингушетии надеются, что депутаты обновленного парламента принесут новые идеи
Ингушские дзюдоисты выступят на чемпионате России в Майкопе
Филармония имени Ахмета Хамхоева приглашает на вечер романса
В городе Сунжа Ингушетии 24 сентября пройдёт молодёжная квест-игра
Коммолодежи Ингушетии направит волонтеров для оказания содействия в реконструкции старинной мечети в горной части республики
В Ингушетии состоится международный фестиваль-конкурс этнической музыки «Золотая зурна»
В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
Драмтеатр имени Базоркина готовится к участию в фестивале национальных театров в Дагестане
Ингушские спортсмены примут участие в первенстве России по вольной борьбе среди юниоров в Наро-Фоминске

Главное

Яндекс.Метрика

 