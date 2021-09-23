Микаил Картоев: «Выборы прошли в спокойной, хорошей, доброжелательной атмосфере»

«Я исполнил свой гражданский долг на 716-ом избирательном участке нашего села. Всё было организовано на высоком уровне. Возле ФОКа, где я работаю, около 715-го участка школьники со своими родителями провели ярмарку. Везде царила праздничная атмосфера. Кстати говоря, в это время состоялась торжественная церемония присуждения физкультурно-оздоровительному комплексу имени прославленного спортсмена, заслуженного тренера ЧИАССР, заслуженного тренера РСФСР Магомеда Аюповича Дахкильгова. Участники мероприятия также проголосовали. А на окраине села открыли реставрированный памятник участникам знаменитого Долаковского боя. В 1967 году, будучи председателем сельсовета, моя мать, Даурбекова Асет Андарковна — дочь участника Гражданской войны, открывала три памятника участникам Долаковского боя», — отметил Микаил Картоев.

По его словам, от участников нового депутатского корпуса он ждёт полной отдачи, внимания к насущным чаяниям народа.