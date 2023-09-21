Микаил Мержоев стал победителем соревнований национальной студенческой лиги бокса среди вузов
Воспитанник спортивной школы сельского поселения Нестеровское имени Мусы Евлоева Микаил Мержоев стал победителем Всероссийских соревнований Национальной студенческой лиги бокса среди высших учебных заведений.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, соревнования проходили на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» в поселке Агой Туапсинского района Краснодарского края.
Мержоев выступал на ринге в весовой категории 80 кг в дивизионе «Баклавр». Он выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Тренирует боксера Аслан Оздоев.
В состязаниях на берегу Чёрного моря принимали участие юниоры 17-25 лет, учащиеся организаций высшего образования любой формы обучения. Мастера кожаной перчатки должны были иметь квалификацию не ниже второго разряда. Всего в турнире приняли участие 90 спортсменов из 11 регионов Российской Федерации и из 16 высших учебных заведений, чтобы побороться за звание лучшего в рамках студенческой лиги.