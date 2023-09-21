Бокс

Микаил Мержоев стал победителем соревнований национальной студенческой лиги бокса среди вузов

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Воспитанник спортивной школы сельского поселения Нестеровское имени Мусы Евлоева Микаил Мержоев стал победителем Всероссийских соревнований Национальной студенческой лиги бокса среди высших учебных заведений.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, соревнования проходили на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» в поселке Агой Туапсинского района Краснодарского края.

Мержоев выступал на ринге в весовой категории 80 кг в дивизионе «Баклавр». Он выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Тренирует боксера Аслан Оздоев.

В состязаниях на берегу Чёрного моря принимали участие юниоры 17-25 лет, учащиеся организаций высшего образования любой формы обучения. Мастера кожаной перчатки должны были иметь квалификацию не ниже второго разряда. Всего в турнире приняли участие 90 спортсменов из 11 регионов Российской Федерации и из 16 высших учебных заведений, чтобы побороться за звание лучшего в рамках студенческой лиги.

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