Микроавтобусы, купленные мэрией Магаса для муниципальных перевозок, похищены и разобраны на запчасти

Собеседник издания отметил, что в 2013 году администрацией столицы Ингушетии в рамках муниципальных контрактов закуплено 6 микроавтобусов по 25 мест каждый, которые были переданы на праве оперативного управления в начале МУП УКХ Магаса, а в 2018 году уже МКУ ЖКХ города.

Установлено, что администрацией города и муниципальными учреждениями допущено бездействие по надлежащему контролю, владению и учету имущества, находящегося в собственности муниципалитета, что привело к растрате и порче транспортных средств: два автобуса неизвестно где, а четыре, в отсутствии дефектных актов фактически разобраны, отдельные кузовные детали и запчасти демонтированы и похищены.

По результатам проведенной проверки прокуратурой города направлен материал для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.