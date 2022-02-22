Дороги

Минавтодор Ингушетии намерен заасфальтировать свыше 400 км дорог

0

Министерство автомобильных дорог республики в ближайшие 10 лет намерено заасфальтировать 400,3 км дорог, по 40 км за год, сообщил в интервью газете «Ингушетия» руководитель Минавтодора Батыр Хаматханов.

«Если говорить по линии Минавтодора, у нас на балансе состоит 116 дорог, их общая протяженность — 970,3 км. Из них с асфальтобетонным покрытием — 570 км, остальные имеют переходные или грунтовые покрытия. Наша задача в рамках дорожной программы — привести в нормативное состояние все наши дороги. Каждый год Минавтодор вводит в эксплуатацию в нормативе не менее 40 км автодорог», — сказал руководитель ведомства.

В 2021 году в Ингушетии ввели в эксплуатацию 68,2 км автомобильных дорог, из них в рамках дорожного нацпроекта 53 км. Республика вошла в тройку лучших (вторые по России) по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛДНР
В Общественной палате считают, что дети беженцев должны продолжить учебу в России
Россия, принимая беженцев из ЛДНР, проходит «тест» на человечность — эксперты
Глава Ингушетии считает признание Россией независимости ДНР и ЛНР историческим днем
78% россиян поддержали прием беженцев из Донбасса
В текущем году планируется асфальтирование сразу пяти улиц Назрани в рамках нацпроекта
В ингушском городе воинской славы Малгобеке пройдет мероприятие ко Дню защитника Отечества
В селе Барсуки Ингушетии проводят санитарные мероприятия к 30-летию создания республики
В Ингушетии за минувшие сутки умерло 3 человека с Covid-19
Управделами в Ингушетии вменяют незаконную раздачу 15 земельных участков
К 78-й годовщине депортации ингушей в городе Назрани пройдет траурное мероприятие

Главное

Яндекс.Метрика

 