Минавтодор Ингушетии намерен заасфальтировать свыше 400 км дорог

«Если говорить по линии Минавтодора, у нас на балансе состоит 116 дорог, их общая протяженность — 970,3 км. Из них с асфальтобетонным покрытием — 570 км, остальные имеют переходные или грунтовые покрытия. Наша задача в рамках дорожной программы — привести в нормативное состояние все наши дороги. Каждый год Минавтодор вводит в эксплуатацию в нормативе не менее 40 км автодорог», — сказал руководитель ведомства.

В 2021 году в Ингушетии ввели в эксплуатацию 68,2 км автомобильных дорог, из них в рамках дорожного нацпроекта 53 км. Республика вошла в тройку лучших (вторые по России) по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».