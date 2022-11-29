Минавтодор Ингушетии продолжает работы в рамках содержания дорог

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Минавтодор Ингушетии продолжает в круглосуточном режиме работы в рамках содержания дорог, сообщил руководитель ведомства Батыр Хаматханов.

По его словам, дорожные бригады счищают накопившуюся грязь с улично-дорожной сети, бордюров, тротуаров, парковок, а также проводят подбор мусора.

В настоящее время дорожники трудятся в Назрановском и Сунженском районах. Отмечается, что работы проводятся с применением ручного и механизированного труда.

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