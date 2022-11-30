Безопасность

Минавтодор Ингушетии расчистил дорожное полотно в горном Джейрахском районе

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В связи с понижением температур и образованием на дорогах наледи дорожники в горном Джейрахском районе провели противогололедную обработку и расчистку снега.

Как сообщили в Минавтодоре Ингушетии, первый большой снегопад принес много работы. Дорожное ведомство вывело на линию специальную технику, которая производит снегоочистку и обработку аварийно опасных участков соляным раствором.

Отмечается, что, кроме уборки снега, дорожные бригады всю ночь занимались ликвидацией последствий камнепада на горных дорогах.

В результате проведения всех работ дорожное полотно расчищено и обеспечен беспрепятственный проезд автотранспорта.

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