Минавтодор Ингушетии расчистил дорожное полотно в горном Джейрахском районе
В связи с понижением температур и образованием на дорогах наледи дорожники в горном Джейрахском районе провели противогололедную обработку и расчистку снега.
Как сообщили в Минавтодоре Ингушетии, первый большой снегопад принес много работы. Дорожное ведомство вывело на линию специальную технику, которая производит снегоочистку и обработку аварийно опасных участков соляным раствором.
Отмечается, что, кроме уборки снега, дорожные бригады всю ночь занимались ликвидацией последствий камнепада на горных дорогах.
В результате проведения всех работ дорожное полотно расчищено и обеспечен беспрепятственный проезд автотранспорта.