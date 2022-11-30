Минавтодор Ингушетии расчистил дорожное полотно в горном Джейрахском районе

Как сообщили в Минавтодоре Ингушетии, первый большой снегопад принес много работы. Дорожное ведомство вывело на линию специальную технику, которая производит снегоочистку и обработку аварийно опасных участков соляным раствором.

Отмечается, что, кроме уборки снега, дорожные бригады всю ночь занимались ликвидацией последствий камнепада на горных дорогах.

В результате проведения всех работ дорожное полотно расчищено и обеспечен беспрепятственный проезд автотранспорта.