Минцифры Ингушетии проводит конкурс среди разработчиков программного обеспечения

Участникам онлайн-хакатона предстоит разработать прототип полезного для республики сервиса, это может быть сайт или мобильная программа, телеграм-бот, дизайн сервиса и т. д. Главное условие — проект должен быть разработан с нуля во время конкурса.

Соревнование пройдет в четыре этапа и стартует 27 октября текущего года. Сначала участники должны прислать тему проекта и состав команды на почту event@ingushetia. ru, в ответ придёт ответ с подтверждением регистрации на мероприятие. Открытие хакатона — 5 ноября, до 12 ноября — работа над проектом, 13 ноября — отборочный тур в заочном формате, выбор победителей, 17 ноября — награждение.

Призовой фонд мероприятия — 100 тысяч рублей. За первое место — 50 тысяч, второе место — 30 тысяч, третье место — 20 тысяч, четвертое и пятое места — грамоты.

Как сообщил газете «Ингушетия» заместитель министра промышленности и цифрового развития РИ Ислам Угурчиев, принять участие можно одному или командой до 5 человек. Участвовать в хакатоне могут школьники, студенты учебных заведений или любые другие энтузиасты.

Критерии оценки для жюри: актуальность идеи (1-5 баллов), реализация (1-5 баллов), презентация проекта (1-3 баллов).