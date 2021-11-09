Коронавирус

Минцифры запустило бесплатное мобильное приложение «Госуслуги стоп Коронавирус»

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Минцифры запустило бесплатное мобильное приложение «Госуслуги стоп Коронавирус» для iOS и Android для контроля соблюдения самоизоляции и карантина.

Приложение разработано в связи с введением ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции в субъектах России, а также для удобства как предоставления, так и проверки подлинности QR-кодов вакцинированных или переболевших Covid-19.

Приложение для Android и iPhone доступно всем гражданам страны с подтверждённой учётной записью Госуслуг. Там хранятся и открыты для просмотра сертификаты о вакцинации, справки, анкеты для прибывающих из-за границы, тесты на антитела.

Документы оформлены на русском и английском языках. Сертификат вакцинации появится в приложении после прививки. После полного курса сертификат можно направить на работу и предъявить в виде QR-кода.

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