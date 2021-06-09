Минэкономразвития Ингушетии уличили в не информировании предпринимателей о господдержке

0

Минэкономразвития Ингушетии уличили в нарушении законодательства о защите прав предпринимателей. Установлено, что министерство не информировало предпринимателей о возможной господдержке, что препятствует развитию в республике малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Проверка показала, что на официальном сайте министерства в разделе «Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства», а также в разделе «Реестр предпринимателей» отсутствовали сведения о субъектах МСП, а также информация об оказанной имущественной поддержки им за 2020 год. А не информирование о деятельности органов госвласти препятствует осуществлению должной поддержки предпринимательства», — говорится в сообщении.

По результатам проведенной проверки прокуратурой республики в адрес руководства Министерства экономического развития Республики Ингушетия внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Форекс-торговля: ключевые параметры
Почтовые отделения Ингушетии изменят график работы в связи с праздником — Днем России
Безопасная покупка недвижимости: как проверить квартиру
Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в донорской акции
Власти Ингушетии помогли местным жителям восстановить дома, пострадавшие недавно от урагана
Председатель Комитета по делам молодежи Ингушетии провел встречу с реабилитантами центра «Наследие»
Сбер провёл в Назрани экологическую акцию в рамках Зелёного Марафона
В Ингушетии впервые пройдет фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика»
Банк России выявил в южных регионах страны 112 организаций с признаками нелегальной деятельности
В Ингушетии из-за ливней на реках ожидается подъем уровня воды и сход сели в горах
Ремонтные работы в Ингушском ТЮЗе проводятся без нарушения установленных сроков

Главное

Яндекс.Метрика

 