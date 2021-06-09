Минэкономразвития Ингушетии уличили в не информировании предпринимателей о господдержке

«Проверка показала, что на официальном сайте министерства в разделе «Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства», а также в разделе «Реестр предпринимателей» отсутствовали сведения о субъектах МСП, а также информация об оказанной имущественной поддержки им за 2020 год. А не информирование о деятельности органов госвласти препятствует осуществлению должной поддержки предпринимательства», — говорится в сообщении.

По результатам проведенной проверки прокуратурой республики в адрес руководства Министерства экономического развития Республики Ингушетия внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.