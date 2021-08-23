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Минфин Ингушетии и Ингушский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам финансовой грамотности

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Минфин Ингушетии и Ингушский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба вуза.

В рамках сотрудничества планируются мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения, улучшению качества финансового образования, создание методических ресурсов в соответствии со Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы.

Документ был подписан руководителем Минфина Магомет-Шарипом Эсмурзиевым и исполняющей обязанности ректора ИнгГУ Фатимой Албаковой.

Как отметили в пресс-службе ИнгГУ, преподаватели и студенты университета принимают активное участие во всероссийских и республиканских мероприятиях финансовой тематики, в том числе организуемых Минфином региона. Подписанное соглашение поможет систематизировать взаимодействие сторон.

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