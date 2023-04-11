Минфин Ингушетии в I квартале не допустил задолженности по зарплате и социальным выплатам

Об этом Главе региона Махмуду-Али Калиматову в ходе рабочей встречи сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Тамерлан Вышегуров, подчеркнув, что все расходные обязательства бюджета исполнены на 100%.

По его словам, с введением с 1 января этого года института единого налогового платежа пострадали региональные и муниципальные бюджеты страны, включая крупные регионы. Особые трудности возникли по своевременному зачислению НДФЛ, который занимает значительную долю в общем объеме налоговых доходов республиканского бюджета.

Руководитель субъекта отметил особую важность своевременного финансирования расходов, касающихся различных выплат населению, тем более в священный месяц поста Рамадан.

«Конечно, нужно решить проблему с поступлением налоговых платежей в бюджет республики. Тем более, что за последние несколько лет у нас образовалась положительная динамика в этом направлении. Уровень собираемости налогов в Ингушетии ежегодно растет. Значительный прирост произошел в 2022 году и по сравнению с 2021-м он составил более 900 млн рублей. Нам нельзя сходить с этого курса. Кроме того, важно, чтобы все выплаты население получало в срок и без задержек», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.