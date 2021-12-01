Минфин России выделит Ингушетии 1,25 миллиарда руб. дополнительной помощи

«Только что мне (замглавы Совфеда) Николай Андреевич Журавлев доложил, что министерство финансов согласилось с позицией Совета Федерации, просьбой Республики Ингушетия, и согласилось выделить дополнительно 1 миллиард 250 млн рублей на то, чтобы поправить финансовое положение региона и справиться с задолженностью по кредитам», — цитирует Матвиенко ТАСС.

В ходе заседания палаты регионов также был принят проект постановления господдержки социально-экономического развития Ингушетии. «Мы только что приняли постановление, а один вопрос уже решен», — добавила спикер СФ.

В ноябре на заседании комитета по социальной политике, в ходе Дней Ингушетии в Совете Федерации, вице-премьер республики Олег Фурсов сообщал, что объем долгов региона не позволяет направлять доходы в бюджет республики на ее развитие.