Мини-футбол

Мини-футбольный турнир под девизом «Молодежь против террора» прошел в Ингушетии

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В Карабулаке на искусственном газоне муниципального стадиона имени Идриса Зязикова состоялся открытый городской турнир по мини-футболу среди юношей.

Спортивное мероприятие прошло под девизом «Молодёжь против террора». Его организатором выступила мэрия города. В соревнованиях приняли участие 4 команды, представлявшие города Карабулак и Сунжу, а также сельское поселение Троицкое. Победителем состязаний стали хозяева арены — команда «Карабулак», на втором месте — «Сунжа», на третьей и четвертой итоговых позициях — «Городок» (Карабулак) и «Хамхи» (Троицкое).

Как сообщила пресс-служба мэрии города, участников спортивных баталий наградили в соответствии с занятыми местами кубками, медалями, грамотами и ценными призами. Организаторы также поощрили за индивидуальные достижения лучшего игрока, вратаря и защитника. Они получили в качестве подарка по футбольному мячу.

В церемонии награждения отличившихся команд и футболистов приняли участие заместитель главы Карабулака Азраил Джандигов, депутат городского совета, член общественного совета при МВД региона Хусен Амаков, председатель молодежного совета при Главе Ингушетии Урусхан Барханоев и руководитель молодежного совета города Карабулака Ибрагим Угурчиев.

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